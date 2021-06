Slob vraagt VPRO om opheldering over Kaag-documentaire

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs en Media) wil opheldering van de VPRO over informatie die de omroep aan het ministerie gaf over een documentaire over D66-leider en minister Sigrid Kaag. Website GeenStijl publiceerde dinsdag een artikel over de documentaire op basis van stukken verkregen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daaruit bleek dat D66 zich wel degelijk bemoeid heeft met de inhoud van de documentaire.

Eerder werd dat nog weersproken, onder anderen door Slob zelf. “D66 heeft geen betrokkenheid bij of invloed gehad op de documentaire”, schreef Slob in december aan de Kamer. Hij baseerde zich op informatie die de VPRO hem gaf, aldus een woordvoerster van het ministerie. Slob heeft volgens de zegsvrouw geen contact gehad met D66 of het ministerie van Buitenlandse Zaken over de documentaire.

Uit de Wob-stukken komt naar voren dat D66 moeite had met bepaalde scenes. Zo was de partij niet tevreden met een shot waarin Kaag tijdens een werkreis naar Niger champagne drinkt bij aankomst en beelden van een overleg waarin Kaag klaagt over Kamerleden. Verder moest er “echt iets in de documentaire over haar idealen”. Er werden meerdere aanpassingen gedaan, maar volgens de VPRO hebben die “op geen enkele manier de inhoud van de film zoals de maker die voor ogen had, geschaad”.

De documentaire Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof werd begin januari uitgezonden. Aan de film was vijf jaar gewerkt.