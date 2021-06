Steden staan stil bij afschaffing van de slavernij

Diverse plaatsen in het land staan woensdag stil bij het slavernijverleden. Zo wordt in Utrecht voorafgaand aan de Keti Koti-herdenking het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ gepresenteerd. Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Linda Voorman (diversiteit) nemen het eerste exemplaar in ontvangst.

Het boek vertelt over de rol van het Utrechtse stadsbestuur en de stad in de slavernijgeschiedenis van ons land. Dit is het resultaat van een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de gemeente. Utrecht beraadt zich naar aanleiding van het boek op mogelijke excuses en verwacht hierover in oktober een besluit te nemen.

Ook in Rotterdam wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt woensdagavond bij het Slavernijmonument in het Lloydkwartier. In de Maasstad wonen meer dan 80.000 nazaten van tot slaaf gemaakten. Ook Rotterdam onderzoekt zijn rol in het slavernijverleden en overweegt excuses aan te bieden, liet het stadsbestuur eerder weten. Die worden echter nu nog niet verwacht.

In Arnhem is dit jaar voor het eerst een bijeenkomst waarin wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij en ook onder meer in Tilburg, Zwolle en de Zaanstreek zijn herdenkingen. Verder is er woensdag en donderdag de nieuwe theatermanifestatie Theater voor Keti Koti, waarin theaters en kunstinstellingen in heel Nederland programma’s brengen rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij.

De landelijke herdenking van het slavernijverleden is donderdag in Amsterdam, op de dag waarop 158 jaar geleden Nederland bij wet de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk.