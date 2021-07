Dilay Willemstein uit Eindhoven is Miss World Nederland

De Eindhovense Dilay Willemstein is in de nacht van woensdag op donderdag gekroond tot Miss World Nederland. Ze werd uit negen kandidaten verkozen om Nederland te vertegenwoordigen bij de Miss World-verkiezingen op 16 december in Puerto Rico. De tweede plek was voor Lizzy Dobbe uit Den Helder, het brons ging naar Laura Bas uit Amsterdam.

De 20-jarige winnares werkt al als model en danseres. Zij rondde de dansopleiding Creative College in Utrecht af en deelt met regelmaat foto’s en filmpjes via Instagram. Dilay werkt nu als danslerares in Arnhem en Roosendaal.

De kersverse Miss World Nederland deed mee om af te rekenen met haar verleden, vertelde Dilay in december aan het Eindhovens Dagblad. “Ik paste vroeger, vanaf de basisschool, nooit goed in de groep. Daar had ik op de middelbare school ook last van. Ik belandde in een depressie, ik zat er echt doorheen. Ik heb er hard aan gewerkt, ben er ook uitgekomen.”

Volgens de organisatie is bij Miss World de inzet voor goede doelen een van de belangrijkste selectiecriteria. De competitie zou meer gaan om “solide vriendschappen en netwerken” dan om onderlinge strijd. Ook is er geen badpakkenronde opgenomen in de wedstrijd. “Dit mede voor vrouwen die zich vanuit culturele en religieuze overwegingen niet in een badpak aan het publiek kunnen en mogen vertonen”, aldus Miss World Nederland.

De negen finalisten zijn allemaal goodwill ambassadeur van de NVVN, de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Ook onder anderen Nikkie de Jager, Herman van Veen, Glennis Grace en Tanja Jess zetten zich in voor die organisatie. Jess was woensdagavond ook een van de juryleden van Miss World Nederland.