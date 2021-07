Slechts tien nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn slechts negen mensen nieuw op een verpleegafdeling beland vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Eén persoon ging vanwege corona naar de intensive care. Dat was de eerste opname daar in drie dagen.

In totaal werden dus 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.

Tegenover de 10 opnames staat dat 28 mensen het ziekenhuis hebben verlaten, omdat ze zijn overleden of omdat ze genoeg zijn hersteld. Daardoor daalde het totale aantal opgenomen coronapatiënten met 18 naar 278. Dat is het laagste aantal sinds half september. Toen zat Nederland aan het begin van de tweede golf en liep de druk op de ziekenhuizen juist op.

Een maand geleden, op 1 juni, behandelden de ziekenhuizen 1240 coronapatiënten. Dat betekent dat er ongeveer duizend bedden zijn vrijgekomen.