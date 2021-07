Onderzoeksraad presenteert rapport over fatale flatbrand Arnhem

De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert woensdag het onderzoek naar de fatale flatbrand op nieuwjaarsdag 2020 in Arnhem. Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. De 36-jarige moeder en hun 8-jarige dochter raakten zwaargewond.

De Onderzoeksraad heeft na de fatale brand het ontwerp en het gebruik van de hal en de vluchtwegen bestudeerd. Op die vluchtwegen werd eerder kritiek geuit, omdat bewoners via zijtrappen slechts één verdieping lager konden komen. Ook het gebruik van de liften bij brand en de inzet van de brandweer is tegen het licht gehouden.

De brand is veroorzaakt door twee jongens – destijds 12 en 13 jaar oud – die kort na middernacht vuurwerk hadden afgestoken in het portiek van de flat aan het Gelderseplein. Een afgedankte bank die daar illegaal stond, vatte vlam. Door de brand viel de stroom uit. Het gezin, dat net op de vijfde verdieping in de lift was gestapt, zat in de val.

De rechtbank Arnhem oordeelde eind juni vorig jaar dat deze jongens wel schuldig waren aan de brand, maar ze kregen geen straf. De rechtbank vond dat de jongens wel aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend hadden gehandeld, maar dat niemand erbij wint als ze daarvoor een straf opgelegd krijgen. De officier van justitie had werkstraffen van 60 uur geëist.

Crisislab, een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen, concludeerde vorig jaar al dat de flat brandveilig was. Het onderzoek gebeurde op verzoek van de flatbeheerder, woningcorporatie Vivare.