RTL-baas: Peter R. de Vries vecht nog steeds voor zijn leven

Peter R. de Vries vecht in het ziekenhuis nog altijd voor zijn leven. Dat heeft Sven Sauvé, ceo van RTL Nederland, woensdagavond gezegd in de uitzending van het programma Humberto.

“Diverse collega’s van RTL Boulevard hebben contact met de familie en het verhaal is nog steeds dat hij echt vecht voor zijn leven. Heel veel nieuws is er op dat vlak op dit moment niet te vertellen”, zei hij over de misdaadjournalist die dinsdagavond op straat werd neergeschoten.

Het stond voor RTL direct vast dat er woensdag gewoon een uitzending van RTL Boulevard gemaakt zou worden. Die stond volledig in het teken van de aanslag op Peter R. de Vries. “We zeiden: we gaan een programma neerzetten dat recht doet aan Peter en ik denk dat dat bijzonder goed gelukt is”, zei Sauvé daarover. “Het was heel emotioneel, met een lach en een traan.”