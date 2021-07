KHN: Sommige clubs sluiten uit voorzorg, maar het is geen trend

Sommige nachtclubs sluiten uit voorzorg hun deuren om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Clubs maken die keuze vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het land en enkele meldingen van besmettingen in nachtclubs sinds deze op 26 juni weer open mogen. Hoewel meerdere eigenaren hiervoor kiezen, is dit volgens KHN geen trend.

“Uiteindelijk maken horecaondernemers zelf deze afweging,” zegt een woordvoerder. Volgens de zegsman kiezen ook genoeg clubs ervoor om open te blijven. Dat is met behulp van coronatoegangsbewijzen, die bezoekers kunnen laten zien in de CoronaCheck-app, weer mogelijk. “Op veel plaatsen was de testcapaciteit afgelopen weekend veel beter geregeld en ook de app werkte goed”, zegt de woordvoerder.