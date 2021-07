‘Bedreiging RTL Boulevard is bedreiging journalistiek’

“RTL Boulevard is een journalistiek programma en wordt zo zwaar bedreigd dat dit tegen de journalistiek gericht is. Voor onze beroepsgroep is dit buitengewoon ernstig”, zegt Peter ter Velde van PersVeilig. Dat is een initiatief van het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie (OM), de politie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Hij reageert op het nieuws dat de live-uitzending van RTL Boulevard zaterdagavond moest worden afgelast na informatie van de politie. “Er zijn wel incidenten geweest met televisieprogramma’s, denk maar aan Tarik Z. bij het NOS Journaal, in het verleden de Hells Angels die bij Barend en Van Dorp binnenvielen. Maar dat er zo’n serieuze, zware bedreiging is dat een heel programma moet worden gecanceld, dat is volgens mij uniek”, aldus Ter Velde.

Volgens hem is “alles grenzeloos” geworden. “We zagen het met de moord op Derk Wiersum, je zag het met de aanslag op Peter R. de Vries. Het is alsof er geen grenzen meer zijn aan bedreigingen.”