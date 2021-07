Risiconiveaus regio’s: 2 op zeer ernstig en 10 op ernstig

De risiconiveaus van veiligheidsregio’s zijn flink opgeschaald. In twee regio’s geldt nu het niveau ‘zeer ernstig’, in tien ‘ernstig’ en in dertien ‘waakzaam’. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vermeldt niet om welke regio’s het gaat.

Op het coronadashboard staan nog de risiconiveaus die per 6 juli golden. Tien regio’s staan op ‘waakzaam’ en vijftien op ‘zorgelijk’. De aanscherping komt door de grote stijging coronabesmettingen. Als de stijging doorzet, zullen meer regio’s naar zeer ernstig gaan waarschuwt De Jonge.

Het hoogste niveau gold al sinds 22 juni niet meer. Afgelopen dinsdag ging regio Zuid-Holland-Zuid als laatste regio van ernstig naar zorgelijk. Tot eind mei stonden alle 25 regio’s op zeer ernstig.

De risiconiveaus worden bepaald op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Die blijven, samen met het aantal IC-opnames, nog steeds stabiel laag. Wel vindt het Outbreak Management Team (OMT) de snelle stijging besmettingen zorgwekkend.