Evenementenbranche eist duidelijkheid én extra steun

Het kabinet moet extra steun bieden aan de evenementenbranche nu een groot deel van het festivalseizoen in het water dreigt te vallen vanwege het fors toenemende aantal coronabesmettingen. Ook moet er snel duidelijkheid komen over wat er straks nog wel kan. Dat stellen de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) maandag in een gezamenlijke verklaring.

De brancheverenigingen hekelen de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet van afgelopen vrijdag. Er ging voorlopig een streep door meerdaagse evenementen en eendaagse festivals kunnen tot 13 augustus alleen doorgaan als ‘zitfeest’ met maximaal duizend bezoekers. Of evenementen na die datum wel kunnen doorgaan is onzeker.

Evenementenorganisatoren zijn door de overheid “in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd”, schrijven de VNPF en VVEM. “Evenementen kunnen, in tegenstelling tot de horeca, niet met één druk op de knop weer starten. Het is een volkomen onrealistische situatie voor organisatoren om leveranciers, personeel, artiesten en bezoekers nog weken aan het lijntje te houden. Er is nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus.”

Om te overleven eist de branche ook extra steun. De compensatie vanuit het garantiefonds moet verhoogd worden van 80 naar 100 procent. Ook wil de branche dat het kabinet evenementen een schadevergoeding geeft die buiten de garantiefondsregeling valt. Daarnaast moeten de steunpakketten voor de sector doorgezet worden naar het eerste kwartaal van volgend jaar.