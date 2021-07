OVV: eisen brandveiligheid meubilair in Nederland onvoldoende

Nederland blijft flink achter bij andere Europese landen als het gaat om de brandveiligheid van meubilair. In diverse landen worden hier eisen aan gesteld, in Nederland geen. En dat terwijl de meeste meubels gevuld zijn met zeer brandgevaarlijk kunststofschuim.

“De brandweer heeft er al vaker op gewezen en wij sluiten ons hier sterk bij aan. De Nederlandse overheid moet eisen stellen aan brandvertraging bij meubilair en matrassen. Dat spaart echt levens”, zegt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De OVV publiceerde woensdag een rapport naar aanleiding van de fatale flatbrand in Arnhem in de nieuwjaarsnacht van 2020. Hierdoor kwamen twee mensen om het leven.

In Nederland overlijden ieder jaar ongeveer tien mensen bij woningbranden als gevolg van brandgevaarlijk meubilair, gemiddeld honderd mensen raken gewond. In Europa gaat het om zo’n 1250 dodelijke slachtoffers.

De brand in Arnhem ontstond door vuurwerk dat terecht kwam op in een bankstel dat illegaal in de entreehal van de flat stond. Het bankstel was gevuld met het licht ontvlambare kunststofschuim. Een gezin met twee jonge kinderen kwam vast te zitten in de lift. Vader en zoontje kwamen om het leven. Zij stikten door de zwaar giftige rook die binnen korte tijd bij de brand vrijkwam.

In een aantal Europese landen worden eisen gesteld aan de brandveiligheid van meubilair, maar in Nederland niet. “We hebben het echt om veelvoorkomende meubels. Kunststofschuim is het standaard vulmiddel voor banken”, aldus OVV-voorzitter Dijsselbloem. “In dit geval was vuurwerk uit de lichtste categorie consumentenvuurwerk voldoende om de brand tot ontwikkeling te brengen”, concludeert de Onderzoeksraad.

Vlamvertragers kunnen meubels brandveiliger maken, maar nadeel hiervan is dat het schadelijk kan zijn voor milieu en gezondheid. “Er zijn tegenwoordig ook minder schadelijke vlamvertragers beschikbaar en er komen innovatieve oplossingen op de markt om meubels en matrassen brandveiliger te maken”, aldus de OVV.

Een tweede belangrijke conclusie in het OVV-rapport is dat er maar één beschikbare vluchtroute was, en juist daar woedde de brand. De veiligheid van woongebouwen dient daarom verbeterd te worden. Over een half jaar bekijkt de Onderzoeksraad wat de overheid met de conclusies en aanbevelingen heeft gedaan.

De brand is veroorzaakt door twee jongens – destijds 12 en 13 jaar oud – die kort na middernacht vuurwerk hadden afgestoken in het portiek van de flat aan het Gelderseplein. De rechtbank Arnhem oordeelde eind juni vorig jaar dat deze jongens wel schuldig waren aan de brand, maar ze kregen geen straf.