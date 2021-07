Verdachte schietpartij ggz-instelling Den Haag was er op afspraak

De verdachte van een schietincident van maandag 12 in zorginstelling Parnassia in Den Haag had daar op dat moment een afspraak. Twee medewerkers raakten ernstig gewond bij dat incident. Woensdag is een van hen, een 53-jarige man uit Rijswijk, aan zijn letsel overleden. Volgens Parnassia had de verdachte een reguliere afspraak op de locatie. Hij maakte kort erna een eind aan zijn leven. Hij had tot begin dit jaar een wapenvergunning, maar die was ingetrokken na een incident.

De 53-jarige man werkte als beveiliger bij de instelling. Het andere slachtoffer, een 36-jarige vrouw, ook uit Rijswijk, ligt nog in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. Zij is een behandelaar bij Parnassia.

Rond 11.45 uur maandag kregen hulpdiensten bericht van een geweldsincident aan de Leggelostraat. Daar zijn enkele (ambulante) zorgbedrijven van Parnassia Groep gevestigd. Even daarna werd een straat verderop een zwaargewonde man gevonden in een auto. Dat was de verdachte van het incident, een 67-jarige man uit Rijswijk die op de vlucht was geslagen. Hij overleed even later. Volgens de politie heeft de verdachte zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

In de auto werd een vuurwapen gevonden, de politie onderzoekt nog hoe de man aan dit wapen kwam. Tot januari 2021 had hij een wapenvergunning en mocht hij een wapen bezitten, zegt de politie. Die vergunning is na een incident in januari ingetrokken. De politie heeft toen zijn wapen en munitie in bewaring genomen. Waarom de man ooit een wapenvergunning had wil de politie niet zeggen. “Ook dat is onderdeel van het onderzoek.” Nu de man dood is vervalt zijn rechtsvervolging, maar wel gaat de recherche door met onderzoek.

“Dit geweldsincident heeft grote impact op al onze collega’s en hun familie”, stelt Parnassia op haar website. “Het is afschuwelijk om geconfronteerd te worden met zo’n zware vorm van geweld tegen onze hulpverleners. We kunnen en mogen dit nooit accepteren.”

In de Haagse gemeenteraad is woensdagochtend een moment stilte in acht genomen. Burgemeester Jan van Zanen liet weten: “Zojuist heeft de politie gemeld dat een van de getroffenen van het incident aan de Leggelostraat dat afgelopen maandag plaatsvond is overleden. Dat is een intens triest bericht. Mijn medeleven, en ik weet zeker dat ik ook namens u spreek, gaat uit naar de nabestaanden die nu een groot verlies te verwerken hebben. Wij wensen hun sterkte en leven met ze mee.”