Zo neem je de hond zonder zorgen mee op vakantie

Kun je nog geen dag zonder je trouwe viervoeter en mag hij of zij mee op vakantie? Dan zijn er best wat dingen waar je rekening mee moet houden. Zo moet je een vakantieadresje zoeken waar Bello of Bella welkom is. Daarnaast check je hoe de regelgeving ter plaatse is én in de landen waar je doorheen rijdt, indien je met de auto op vakantie gaat. In dit artikel geven we je handige tips, zodat je goed voorbereid met de hond op reis kan met de auto.

Paspoort, chip en inentingen

Jazeker, ook je hond heeft een paspoort nodig om te kunnen reizen. Een Europees dierenpaspoort om precies te zijn. Mocht je viervoeter dit identificatiedocument nog niet bezitten, dan kun je terecht bij de dierenarts. Hier moet je waarschijnlijk toch heen, want minimaal drie weken voor vertrek moet je hond ingeënt zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Deze inenting wordt gegeven vanaf een leeftijd van drie maanden. En mocht je een hond hebben die nog niet gechipt is, dan kun je dat ook meteen door de dierenarts laten doen.

Sommige hondenrassen zijn niet welkom in bepaalde landen

Met je American Staffordshire Terriër op vakantie naar Frankrijk? Vergeet het maar, want dit hondenras komt het land niet in. Evenals bijvoorbeeld de Mastiff en de Tosa-Inu. Zelfs niet als je alleen op doorreis bent. Mocht jouw hond qua uiterlijk wat weg hebben van een van deze rassen, dan dien je middels een stamboom aan te kunnen tonen dat jouw viervoeter niets met deze rassen van doen heeft. En of de hond nu meegaat op vakantie of niet, enkele weken voor vertrek de autoverzekering vergelijken is altijd verstandig. Zie je meteen of je kunt besparen op je autoverzekering, want wat extra vakantiegeld is nooit weg!

Autobench, rek of hondengordel

Om je trouwe viervoeter veilig te vervoeren, is het verstandig om een speciale autobench, hondengordel of -rek aan te schaffen. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kun je een boete krijgen, als je de hond niet op een veilige manier vastzet in de auto. In sommige landen is het ook verplicht om als hondeneigenaar een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Hou het koel in de auto

Honden kunnen warmte slecht kwijt. Doe je hond (en jezelf) een plezier en zet de airco aan. Mocht je geen airco in de auto hebben, dan kun je bijvoorbeeld wat koelelementen in handdoeken wikkelen en die bij de hond leggen. Ook een koelmat of Body Cooler biedt verlichting tijdens een warme autorit. Zorg er ook voor dat je viervoeter genoeg drinkt en laat je hond nooit (!) achter in een warme auto, ook niet voor een paar minuutjes. En hou de hond altijd aan de lijn tijdens een tussenstop, zodat hij er niet vandoor kan gaan.