Arrestant in zaak fatale mishandeling Mallorca vrijgelaten

De enige verdachte die is aangehouden in Palma de Mallorca in verband met de fatale mishandeling van een Nederlandse toerist afgelopen week, is weer vrij, meldden Spaanse media. De 18-jarige Nederlander lijkt een 27-jarige toerist uit Waddinxveen, die ernstig hersenletsel opliep en zondag in een ziekenhuis in Palma overleed, niet te hebben geslagen of geschopt.

De afdeling moordzaken van de Spaanse politie heeft met camerabeelden van de mishandeling bij nader inzien geconcludeerd dat de vrijdag opgepakte Nederlander wel tot de groep van dertien geweldplegers behoorde, maar dat hij het slachtoffer niet zelf heeft mishandeld. Hij werd daarom na een lang verhoor weer op vrije voeten gesteld. Er zijn volgens de Diario de Mallorca wel aanklachten tegen hem geformuleerd.

Daarmee blijven de andere twaalf van groep als hoofdverdachten over. Zij keerden snel naar Nederland terug na de mishandeling aan het strand van Palma in de nacht van dinsdag op woensdag. De aangehouden tiener bleef een dag langer en wilde vrijdag het vliegtuig nemen. Hij werd op het vliegveld van Palma de Mallorca aangehouden.

De groep had een villa gehuurd in Llucmajor ten zuidoosten van Palma de Mallorca. Ze werden op de avond van het incident uit een discotheek gezet en begonnen omstanders aan het strand aan te vallen, onder wie een groepje van vijf Nederlanders waar het omgekomen slachtoffer deel van uitmaakte.