Eerste reactie Oliver Daemen: bedankt, dit was geweldig

“Heel erg bedankt, dat was geweldig”. Dat waren de eerste woorden van Oliver Daemen na terugkeer op aarde. De 18-jarige Nederlander maakte dinsdag een korte toeristische vlucht naar de ruimte.

Het vaartuig met Daemen erin vloog in een paar minuten naar een hoogte van 107 kilometer. Daarmee heeft hij de dampkring verlaten. Op die hoogte zien astronauten de sterren, de kromming van de aarde en de rand van de atmosfeer. Om die hoogte te bereiken, haalde de raket een topsnelheid van 3595 kilometer per uur.

Er zijn nog geen beelden uit de capsule beschikbaar, maar tijdens de vlucht was veel gejuich en gegil te horen vanuit de capsule. Ongeveer 10 minuten na opstijgen kwam het vaartuig veilig terug op aarde, hangend aan drie parachutes.

Daemen is nu de jongste astronaut ooit. Ook is hij de vierde geboren Nederlander die de dampkring heeft verlaten en in de ruimte is geweest.

In een latere verklaring noemde Daemen de vlucht een ervaring die zijn leven verandert. “Elke seconde van deze vlucht was onbeschrijfelijk intens. Het machtige effect van de G-krachten op je gestel, het epische moment dat je de dampkring verlaat. De blik op de aarde vanuit de ruimte is onvergetelijk. Terug op de grond besef je pas goed hoe enorm kwetsbaar onze planeet is in het onmetelijke sterrenstelsel. Ik realiseer me nu beter dan ooit dat we extreem zuinig moeten zijn op de aarde. Daar wil ik intensief aan bijdragen.”

Het was de eerste bemande vlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde. Bezos wil toeristische vluchten naar de rand van de dampkring verkopen. Eén plek aan boord werd geveild voor een goed doel van Bezos. Een onbekend persoon betaalde zo’n 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) voor de reis, maar bleek niet te kunnen. Hij of zij gaat mee op een latere ruimtevlucht. Daarop mocht Daemen mee. Zijn vader, een belegger, had ook een bod op de vlucht uitgebracht. Blue Origin noemt Daemen “de eerste betalende klant”, maar het is niet bekend hoeveel hij of zijn vader heeft betaald.

Daemen zelf zegt dat hij dankzij “een combinatie van geluk en toeval” mee aan boord mocht voor de vlucht. “Daarvoor ben ik de mensen van Blue Origin heel veel dank verschuldigd. En ook mijn familie, die mij geweldig steunt. Ik weet dat ik gigantisch heb geboft.”

De Brabander begint na de zomer aan een studie natuurwetenschappen in Utrecht.