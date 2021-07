Nederlandse motorrijder overleden bij ongeluk in Italië

Een Nederlandse motorrijder is dinsdag om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtwagen in Noord-Italië, melden verschillende Italiaanse media. Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur nabij een afrit van de A22 bij de stad Bozen in Zuid-Tirol.

Door nog onbekende reden verloor de motorrijder de macht over het stuur en belandde onder de vrachtwagen. Volgens de lokale hulpdiensten was het slachtoffer op slag dood.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.