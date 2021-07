Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt op tot 533

Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag opgelopen tot 533. Dat zijn er 29 meer dan op zaterdag, toen er 504 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis lagen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De meeste coronapatiënten liggen op de verpleegafdeling, namelijk 399 mensen. Dat zijn er 11 meer dan een dag eerder. Op de intensive care liggen 134 patiënten met corona, 18 meer dan zaterdag.

In totaal zijn er 87 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Van hen moesten er 16 naar de ic, en 71 kwamen op een verpleegafdeling terecht. Een dag eerder kwamen er nog 89 nieuwe patiënten bij.