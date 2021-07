RIVM meldt 4665 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 4665 positieve coronatesten geregistreerd tussen zaterdag- en zondagochtend. Dat zijn er 622 minder dan zaterdag, toen volgens een bijgesteld cijfer 5287 besmettingen werden gemeld. Het aantal nieuwe besmettingen ligt een stuk lager dan het weekgemiddelde van 6454.

Vorige week zondag meldde het RIVM nog 10.198 nieuwe besmettingen. Het RIVM zei dinsdag al het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou kunnen gaan dalen. Twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om de explosieve stijging van het aantal coronagevallen te stoppen.

Het weekgemiddelde van 6454 ligt nog altijd veel hoger dan een maand geleden. Toen de versoepelingen ingingen eind juni, lag het aantal positieve testen rond de 600 per dag.

Volgens de cijfers van zondag zijn 4 mensen overleden. Zaterdag werden eveneens 4 sterfgevallen gemeld. Sterfgevallen worden vaak pas iets later doorgegeven door de GGD’en, dus het gaat niet per se om mensen die in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Amsterdam blijft koploper met het aantal nieuwe gevallen: 318 mensen testten positief in de hoofdstad. Rotterdam volgt met 279 nieuwe besmettingen, in Den Haag kregen 99 mensen een positief testresultaat. Utrecht telde 81 nieuwe besmettingen, in Tilburg waren dat er 77.