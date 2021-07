Strafzaak tegen ‘Balie-Syriër’ en broer hervat

De strafzaak tegen ‘Balie-Syriër’ Aziz A. en zijn broer wordt vanaf maandag hervat. Afgelopen maart waren er al meerdere zittingsdagen, deze week staan ook weer vier dagen gepland. De strafeis tegen beide mannen wordt dinsdag verwacht.

Aziz, die in 2017 ineens opdook tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam, wordt samen met zijn eveneens in Nederland neergestreken broer Fatah (44) verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Aziz verkeerde volgens het OM in de hoogste regionen van Jabhat al-Nusra, waar hij een leidinggevende rol had. Hij wordt ook verdacht van het medeplegen van negentien moorden “met terroristisch oogmerk” in 2012 in Syrië.

De 35-jarige A. ontkent met klem dat hij ooit heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie, net als Fatah. De broers werden eind 2018 enkele maanden na elkaar opgepakt en zitten sindsdien in voorlopige hechtenis.

Aziz is de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte. Zij zou hem hebben geholpen met een verblijfsvergunning voor Nederland, terwijl ze wist van de kwalijke zaken waarvan A. wordt verdacht. Boersma is onlangs door de rechtbank schuldig is bevonden aan valsheid in geschrifte. Maar omdat ze door informatieverstrekking van het OM aan de Turkse autoriteiten Turkije is uitgezet en vervolgens haar baan als correspondent verloor, vond de rechter dat ze al voldoende was gestraft. Ze heeft geen straf opgelegd gekregen.

De zittingen waren eerder in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, deze week vinden die plaats in de extra beveiligde zaal op Schiphol.