Laagst aantal nieuwe coronagevallen in drie weken

Het aantal nieuwe coronagevallen is woensdag gedaald tot het laagste niveau in drie weken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 3513 meldingen van positieve tests. Dat zijn er 499 minder dan dinsdag. Vorige week woensdag waren er 6883 nieuwe gevallen en de woensdag daarvoor 10.419.

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8, het hoogste aantal sinds 8 juni. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapati├źnt is geregistreerd. Dinsdag werd het overlijden van drie personen geregistreerd.

Amsterdam had verreweg de meeste nieuwe besmettingen afgelopen etmaal, in totaal 234. In Rotterdam werden 159 positieve tests geteld en in Den Haag 109. In Utrecht en Breda kregen respectievelijk 81 en 50 mensen een positieve testuitslag.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna 1,5 jaar geleden, zijn ruim 1,85 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.800 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.