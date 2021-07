Trouwe Lowlandsgangers krijgen voorrang bij volgende kaartverkoop

Mensen die voor de afgelaste editie van Lowlands een kaartje hadden gekocht, krijgen voorrang bij de volgende verkoop. Dat laat de organisatie weten in een mail aan alle kaarthouders. Het demissionaire kabinet verlengde begin deze week het verbod op meerdaagse festivals van 14 augustus tot en met 3 september. Met die nieuwe maatregelen moest ook Lowlands, dat van 20 tot en met 22 augustus zou plaatsvinden, worden afgelast.

Iedereen met een ticket voor de komende editie krijgt sowieso het aankoopbedrag terug. In januari ontvangen die mensen een code waarmee hetzelfde aantal Lowlands-tickets gekocht kan worden als voor de afgelaste editie. Festivalgangers die een groepsticket gekocht hebben, kunnen die ook opnieuw in de pre-sale aanschaffen.

De kaarten voor de volgende editie worden waarschijnlijk wel duurder. “De ticketprijzen voor Lowlands 2022 zijn nu nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat de ticketprijzen uit 2019 niet toereikend zijn voor de kosten die we in 2022 maken. De ticketprijzen voor 2022 worden vastgesteld op het moment dat we een duidelijker beeld hebben van de prijsstijgingen op het gebied van programma, productie, personeel etc”, aldus de organisatie.