Gezondheidsraad positief over coronavaccin Moderna voor jongeren

Ook het coronavaccin van Moderna kan worden gebruikt om jongeren vanaf 12 jaar te vaccineren, oordeelt de Gezondheidsraad. Tot nog toe kunnen jongeren in Nederland alleen het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen. Dat van Moderna kan daar als optie aan worden toegevoegd, als het kabinet het advies overneemt.

Het vaccin van Moderna is net als dat van Pfizer gebaseerd op zogeheten mRNA-techniek. Er zit een stukje genetische code in dat lichaamscellen ertoe aanzet om zelf eiwitten te gaan aanmaken die vergelijkbaar zijn met een eiwit van het coronavirus. Als iemand dan later met het virus zelf in aanraking komt, herkent het afweersysteem een stukje daarvan en dat is genoeg om het te activeren.

De Europese Commissie keurde het gebruik van het Moderna-vaccin bij jongeren vorige week al goed, na een positieve beoordeling door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De Gezondheidsraad volgt de conclusie dat het vaccin voldoende werkzaam en veilig is. Verder herhaalt de raad nog eens dat vaccinatie van jongeren “aanvaardbaar, zinvol en verantwoord” is. “Het kan adolescenten directe en indirecte gezondheidswinst opleveren en tegelijk bijdragen aan het afremmen van de epidemie.” Op 29 juni adviseerden de deskundigen al om ook gezonde jongeren tegen het virus te vaccineren. Het kabinet ging daar in mee.

Het belang van “toegankelijke, begrijpelijke, op hun leeftijd afgestemde informatie” wordt in het advies benadrukt. Want jongeren moeten een goed ge├»nformeerde en vrijwillige keuze kunnen maken. Of ze zich laten vaccineren, is volgens de wet uiteindelijk hun eigen keuze.

In het advies gaat de raad in op enkele bijwerkingen van het Moderna-vaccin. Zo kan in zeer zeldzame gevallen myocarditis (ontsteking van de hartspier) of pericarditis (ontsteking van het hartzakje) optreden na vaccinatie. “Beide ontstekingen zijn bekende ziektebeelden en kennen meestal een mild verloop en volledig herstel”, schrijft de commissie die het advies opstelde.

Normaal krijgen 1 tot 10 op de 100.000 mensen jaarlijks deze ziektebeelden. In Europa zijn op 20 miljoen prikken 19 gevallen van beide aandoeningen gemeld. In de VS werden in de leeftijdsgroep tot 39 jaar in totaal bijna 20 meldingen van de bijwerkingen per miljoen Moderna-prikken gedaan.

Ontsteking van de hartspier komt bij Covid-19-infecties ook voor en aanzienlijk vaker dan na vaccinatie. Bij jongens van 12 tot en met 17 jaar gaat het volgens de eerste beschikbare gegevens om 876 gevallen per miljoen coronabesmettingen (1 op de 1141), bij meisjes om 213 gevallen per miljoen besmettingen (1 op de 4695).