Kabinet kijkt komende weken naar verbetering toegangstesten

Het kabinet gaat de komende weken “breed” kijken “hoe het systeem van toegangstesten kan worden verbeterd”. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten na berichtgeving van de Volkskrant over een gat in het systeem van de CoronaCheck-app. Door dat gat houden gevaccineerden een groen vinkje, ook als ze later positief getest zijn op corona.

Het ministerie is op de hoogte van het probleem. “Aan een vaccinatiebewijs is momenteel geen geldigheidsduur gekoppeld in de app”, aldus een woordvoerder. “Vaccinatie beperkt zowel het risico op een besmetting als overdracht van het virus, maar sluit dat niet helemaal uit.”

Het Outbreak Management Team (OMT) wees ook al op het gat in een advies dat vorige week naar buiten kwam. Doordat besmette mensen met de app alsnog toegang krijgen tot evenementen waar bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand wordt gehouden, kunnen zij ondanks hun vaccinatie het virus verspreiden. In sommige gevallen zou het goed zijn om van Ɣlle bezoekers een negatieve test te vragen, aldus het OMT.

Overigens zijn evenementen zonder zitplaatsen (waarbij dus niet altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden) sowieso tot en met 13 augustus verboden. Op die dag wil het kabinet meer duidelijkheid geven over de coronamaatregelen, en het gebruik van de CoronaCheck-app. Naar verwachting wordt een eventueel besluit over het systeem dan ook op die dag genomen, aldus het ministerie. Het OMT-advies om ook van gevaccineerden een test te vragen, wordt daarbij betrokken.