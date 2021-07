Opnames coronapatiënten zet nog geen extra druk op normale zorg

Dat er meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, lijkt nog geen effect te hebben op de doorgang van de zogeheten kritieke planbare zorg. Dat is zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen. “De capaciteit hiervoor in de ziekenhuizen blijft stabiel”, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Net als twee weken geleden geeft 92 procent van de ziekenhuizen aan deze zorg volledig volgens planning te kunnen leveren. De resterende 8 procent van de ziekenhuizen zegt de kritieke planbare zorg slechts deels volgens planning te kunnen leveren. Het gaat om vier ziekenhuizen.

De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. “Het is essentieel dat hierbij oog blijft voor het herstel van zorgprofessionals en ingezet wordt op de principes van passende zorg”, aldus de NZa.