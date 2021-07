Studie: één prik voorkomt vaak ernstige ziekte door Delta-variant

De coronavaccins van Pfizer/BionTech, Moderna en AstraZeneca beschermen de meeste mensen al na één prik tegen ernstige ziekte door het coronavirus. Canadees onderzoek duidt erop dat dit ook geldt voor de Delta-variant. Het vaccin van Moderna kwam volgens een voorpublicatie van de studie als beste naar voren. Waar het gaat om het voorkomen van ziekenhuisopname of overlijden door de Delta-variant, die in Nederland het meest voorkomt, is één dosis van dit vaccin volgens de berekeningen van de wetenschappers gemiddeld 96 procent effectief.

Daar zit wel wat onzekerheid in: het werkelijke cijfer ligt hoogstwaarschijnlijk ergens tussen de 72 procent en de 99 procent. Een vrij grote marge houden de onderzoekers ook aan voor de andere vaccins. Bij AstraZeneca komen ze uit op een 88 procent (tussen de 60 en 96 procent) lagere kans op overlijden of ziekenhuisopname na één dosis, bij Pfizer/BioNTech op 78 procent (tussen de 65 procent en 86 procent).

In totaal analyseerden de onderzoekers gegevens van ruim 400.000 Canadezen die zich op het virus lieten testen tussen december 2020 en eind mei van dit jaar. Van die mensen raakten er bijna 41.000 besmet met een “zorgwekkende” coronavariant. De Delta-variant, die pas later echt in opmars kwam, werd bij iets minder dan duizend mensen aangetroffen. Dat relatief lage aantal is wel een kanttekening bij de resultaten.

Het vaccin van Moderna is na één prik ook het beste in het puur voorkomen van een besmetting met de Delta-variant. De onderzoekers komen uit op een effectiviteit van 72 procent (tussen de 57 en 82 procent). Dat is wel beduidend lager dan bij de Alpha-variant, waar de bescherming ongeveer 83 procent bedroeg. De effectiviteit van een shot Pfizer/BioNTech is volgens dit onderzoek 56 procent (tussen de 45 en 64 procent), AstraZeneca zit er tussenin met 67 procent.

Mensen die volledig zijn gevaccineerd, zijn met Pfizer/BioNTech 87 procent beschermd tegen besmetting met de Delta-variant. Voor de andere twee vaccins konden de onderzoekers nog geen percentage geven. Dat komt doordat in de onderzochte groep mensen helemaal niemand die daar twee prikken van had gekregen besmet raakte met de Delta-variant. Ook de mate waarin de vaccins na twee prikken bescherming geven tegen overlijden en ziekenhuisopname konden de onderzoekers niet bepalen bij gebrek aan gegevens.

De onderzoekers zijn onder meer verbonden aan onderzoeksinstituut ICES, dat is gespecialiseerd in de analyse van data uit de gezondheidszorg, en de universiteiten van Toronto en Ottawa. Ze hebben hun onderzoeksresultaten alvast op de zogeheten preprintserver MedRxiv gezet. Die moeten nog kritisch worden beoordeeld door vakgenoten, voordat ze in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd.