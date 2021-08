Kabinet buigt zich over eendaagse festivals

Het kabinet bespreekt maandag hoe het na 13 augustus verder moet met eendaagse festivals. Eerder werd besloten dat meerdaagse festivals waar mensen overnachten tot 1 september verboden zijn.

Festivalorganisator ID&T had samen met een aantal andere bedrijven een kort geding aangespannen over de eendaagse festivals. Het kabinet wilde eigenlijk pas later een beslissing nemen over de eendaagse festivals, maar de festivalbedrijven wilden voor 1 augustus perspectief. Daarop liet het kabinet weten 2 augustus waarschijnlijk al een besluit te nemen.

Als het kabinet besluit het verbod op de eendaagse festivals ook tot 1 september te verlengen, zetten ID&T en de andere bedrijven het kort geding alsnog door.

Het kabinet besloot eerder deze maand alle festivals tot en met 13 augustus te verbieden. Na de versoepelingen die aan het begin van de zomer werden aangekondigd, liepen de besmettingscijfers snel op, waarna het kabinet opnieuw besloot tot ingrijpen.