Pride Walk zaterdag van Martin Luther Kingpark naar Amsterdam CS

De Pride Walk in Amsterdam begint zaterdag in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam. De jaarlijkse demonstratie voor gelijke rechten voor de regenboogcommunity gaat na een programma met sprekers en optredens in optocht via de Rijnstraat, het Frederiksplein, de Reguliersbreestraat, het Rokin en de Dam om te eindigen bij het Centraal Station, zegt een woordvoerder van het evenement.

Aanvankelijk zou de Pride Walk beginnen op het parkeerterrein bij de RAI, maar daar zag de organisatie vanaf toen bleek dat daarvoor hoge kosten in rekening werden gebracht. Via Twitter bracht de organisatie haar onvrede daarover naar buiten, waarna het gevraagde bedrag wel werd verlaagd, maar nog altijd te hoog werd gevonden.

De Pride Walk is een van de weinige grotere evenementen tijdens deze editie van Pride Amsterdam. Het programma is dit jaar opnieuw sober vanwege corona. Er zijn geen plein- en straatfeesten en ook is er geen botenparade, doorgaans het klapstuk van de grote lhbti-week.

Het thema is dit jaar ‘Take pride in us’. Mensen worden uitgenodigd om trots te zijn op “iedereen die niet aan de hetero-norm voldoet”, zei Pride-directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz daarover.

De organisatie roept deelnemers aan de Pride Walk op kleurrijke kleding te dragen en “een flinke dosis trots en blijdschap mee te brengen”. De woordvoerder hoopt naar eigen zeggen op een “zichtbare” Pride Walk, vooral omdat de optocht vorig jaar op het laatste moment niet kon doorgaan. Er kunnen volgens hem maximaal 5000 mensen meelopen, “daar zijn we op berekend”. Deelnemers wordt gevraagd de coronamaatregelen in acht te nemen, zoals 1,5 meter afstand houden. Het is de bedoeling dat iedereen bij het eindpunt rustig weggaat, er zijn geen feestjes gepland.