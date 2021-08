Bijleveld: verslechtering situatie Afghanistan raakt ons

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) is “geraakt” door de verslechterende veiligheidssituatie in Afghanistan, nu de Taliban er steeds verder optrekken. Ook Tarin Kowt, waar jarenlang Nederlandse troepen gelegerd waren in Kamp Holland, staat volgens de NOS op het punt ingenomen te worden.

In een reactie wijst Bijleveld erop dat Nederland twintig jaar lang ge├»nvesteerd heeft in de veiligheid van het land en dat daarvoor 25 Nederlandse militairen zijn gesneuveld. Nu voltrekt “het negatieve scenario” zich in Afghanistan. Voor Nederlandse militairen “moet dit moeilijk zijn om te zien”, denkt de minister.

Wel wijst ze erop dat het nu aan het land zelf is om de veiligheid te bewaren. “We hebben de Afghanen een alternatief laten zien, we hebben het leger en politie opgeleid”, aldus Bijleveld. Volgens haar is er geen militaire oplossing voor Afghanistan, maar moet er een vredesovereenkomst komen tussen de Afghaanse overheid en de Taliban.

De radicaalislamitische Talibanstrijders rukken in hoog tempo op. Ze nemen steeds meer provinciehoofdsteden in en beheersen nu grote delen van het land. Ook de hoofdstad Kabul zou binnen een maand kunnen vallen, verwacht de Amerikaanse regering.