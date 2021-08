Ernst Kuipers: niet weer te snel en overal tegelijk versoepelen

“Als de coronamaatregelen te snel en tegelijkertijd worden losgelaten of versoepeld kunnen er dit najaar weer pieken komen in de bezetting van de ic’s van ziekenhuizen.” Die vrees uitte voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg donderdagavond in tv-programma Nieuwsuur.

Dat het kabinet enkele weken geleden besloot om onder meer grootschalige evenementen weer toe te staan met Testen voor Toegang, is volgens hem “niet handig geweest”. “Er liggen nu tweehonderd coronapatiĆ«nten op de ic-afdelingen van ziekenhuizen, vorig jaar rond deze tijd waren dat er twintig, een factor 10 lager”, aldus Kuipers. Het aantal dagelijks besmettingen ligt op dit moment rond de 2000 per dag.

“We kruipen nu tegen een vaccinatiegraad van 85 procent aan. We moeten meer vaccineren. Iedere procent extra helpt”, aldus Kuipers. Als voorbeelden noemt hij de aanwezigheid van een GGD-bus op de campus van universiteit en hogeschool waar getest en geprikt kan worden. Ook moeten er volgens hem meer priklocaties op markten komen. Daar kunnen GGD-medewerkers het gesprek aangaan en het belang van vaccineren onderstrepen. “En dan boter bij de vis en meteen vaccineren.” Volgens Kuipers zijn er op markten de afgelopen week zeker duizend mensen geprikt.

De vaccinatiegraad van bijna 85 procent betekent volgens Kuipers overigens wel dat nog steeds zo’n 2 miljoen Nederlanders van 12 jaar en ouder niet zijn gevaccineerd. Dat baart hem zorgen.

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg toonde in Nieuwsuur veel begrip voor de wens van hogescholen en universiteiten om vanaf het nieuwe studiejaar weer helemaal open te gaan met fysieke colleges in plaats van online. “Als je het nu niet doet, wat wordt dan het goede moment?”