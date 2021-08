KHN stapt naar de rechter om discotheken eerder open te krijgen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) spant een kort geding aan tegen de Staat om af te dwingen dat nachtclubs en discotheken eerder weer open kunnen dan het kabinet nu voorstelt. KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt “geen enkel begrip” te hebben voor de nieuwe coronabesluiten van de persconferentie van vrijdagavond. Hij vindt het niet kunnen dat de overheid zijn sector met strenge maatregelen de dupe laat zijn van de virusuitbraak, terwijl bijvoorbeeld in voetbalstadions wel al veel mensen op de tribune mogen zitten.

Discotheken en nachtclubs mogen volgens premier Mark Rutte in elk geval tot 1 november nog niet heropenen. Willemsen vindt dat veel te laat. Wat hem betreft zouden de clubs voor mensen met een test- of vaccinatiebewijs nu al toegankelijk moeten zijn. Ook wil de horecavoorman af van andere beperkende maatregelen voor cafés en restaurants.

Dan gaat het bijvoorbeeld om de nachtelijke sluiting en het voornemen van het kabinet om vanaf 20 september een test- of vaccinatiebewijs verplicht te stellen voor gelegenheden waar meer dan 75 personen zijn. Ook de melding dat testen voor toegang op den duur niet meer gratis is, vindt de horeca zorgelijk. Willemsen denkt dat het kabinet hiermee hoopt de druk op te voeren op ongevaccineerden, met name jongeren. Maar het zou de horeca zijn die hiervoor de rekening gepresenteerd krijgt.

Een woordvoerder van Nachtbelang, de belangenvereniging van nachtclubs en discotheken, toont ook geen enkel begrip voor de langere sluiting van het nachtleven. “Ze zijn gewoon gek. Wij worden niet voor vol aangezien. In de cafés lopen ze te zingen en te blèren, maar een club mag je niet in.” Extra financiële steun zullen de clubs hard nodig hebben, al is het niet van harte. “Wij willen onze eigen broek ophouden. De clubs zijn geen gesubsidieerde poppodia.” Nachtbelang, dat spreekt namens zo’n zestig clubs, is samen met 26 Amsterdamse discotheken ook partij in het geding dat KHN aanspant.

KHN-voorzitter Willemsen noemt de boodschap van Rutte en coronaminister Hugo de Jonge “typerend voor het zwalkende kabinetsbeleid”. Hij wijst er nog eens op dat De Jonge nog niet zo heel lang geleden een hele andere koers uitdroeg. De minister zei eerder dat mensen die waren geprikt met het Janssen-vaccin direct een groen vinkje zouden krijgen in de Coronacheck-app. Zo konden ze na hun vaccinatie direct gaan “dansen met Janssen”, aldus De Jonge eind juni.

De nachtclubs en discotheken krijgen wel na 1 oktober financiële steun, heeft Rutte toegezegd. Maar Willemsen geeft aan dat hij dat “geen geste kan noemen”. Dat is een noodzaak, zo benadrukt hij. Willemsen wil dat er aanvullende steun komt voor veel meer bedrijven dan alleen het nachtleven. Ook voor het toerisme, congressen en evenementen – en daarmee hotels en zalencentra – is de onzekerheid volgens hem groot. Reserveringen blijven uit en de internationale reisbeperkingen duren voorlopig voort. Ook in deze sectoren mag de steun volgens KHN niet stoppen.