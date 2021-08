De woontrends voor 2022 – en daarna

De huis-opknap-woede raast al ruim een jaar door ons land. En lijkt nog niet af te nemen. Nog altijd doen de bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels het bijzonder goed. In mei bleek uit gegevens van de ING dat de pinomzet van deze winkels zelfs nog altijd hoger ligt dan voor de coronacrisis. Uiteraard betekent dit ook dat de interieurhypes elkaar snel opvolgen. Of valt dat mee?

Woontrends van nu en in 2025

Een rondje Googelen laat zien dat een hot topic is, de nieuwste interieurhypes. Iedereen is ermee bezig. En dat gaat niet alleen over de interieurtrends van 2021, maar ook alvast die van 2022, 2023, of zelfs 2025.

Toegegeven, het is ook een feest om naar interieurplaatjes te kijken. Er zit altijd wel ergens een leuk nieuw idee tussen. En het is niet vervelend als dat idee dan inderdaad mee kan tot 2025.

Eerst de lamp, dan de bank

Als het om interieurhypes gaat, is het sowieso verstandig om als eerste naar de accessoires te kijken – tenminste, als je niet failliet wil gaan aan al die hypes. Een hanglamp vervang je makkelijker dan een badkuip of een bank. Een ‘onopvallend’ huis is ideaal voor de interieurfanaten, want op een rustige ondergrond kan bijna alles.

Een Fresh Start

Als je nu dus graag een ‘Fresh Start’-interieur wil – de nieuwste hype volgens Inretail – vervang je die klassieke, beetje oubollige kussentjes voor witte met frisgekleurde accenten. Of kies je een frisse nieuwe tafellamp uit die in dat plaatje past.

Een Fresh Start-interieur zit namelijk vol frisse kleuren en veel wit. “Gekleurde accenten worden in deze trend toegepast op functionele gebruiksvoorwerpen”, aldus Anna Hutten, brancheadviseur Wonen bij Inretail. “Dat komt voort uit onze herleefde belangstelling voor hygiëne, gemak en overzicht; onze behoefte aan een nieuwe start”.

De natuurlijke look

Die behoefte aan schoon, wit en strak zien ze ook in het buitenland. Volgens InDecorTrends kiezen we daarom voor de ‘natuurlijke look’. Dat deden we voor de crisis al, en dat is alleen maar verder versterkt. We zijn meer thuis en willen dat het daar kalm, relaxed en comfortabel is. Ofwel: zwart, wit, grijs. Natuurlijke kleuren, rond en zacht.

Zacht, vriendelijk en minimalistisch

Alleen die frisse kleuren, dat zien zij nog niet helemaal gebeuren. Daar is weinig kalm, relaxed en comfortabel aan. Een scan door de interieurtrends op Pinterest laat eenzelfde beeld zien: geen spannende kleuren. Wel zacht, vriendelijk, rond en minimalistisch. Misschien een opvallende hanglamp voor een extra touch, maar verder oogt het erg rustig allemaal.

Ruimte voor variatie in huis

En dat is voor de hypegevoelige shopper toch wel erg prettig. Op een rustige basis kan je makkelijk variëren, afhankelijk van je bui, de laatste mode, dat eindeloze thuiswerken – of wat de reden ook mag zijn dat je weer even heel blij wordt van een andere inrichting.

Op die manier kan je je makkelijk een inschattingsfoutje permitteren. Dan kan er best wel of juist geen frisgekleurd accent bij. Als het je niet rustig genoeg is, gooi je het zo weer om.