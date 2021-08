Nare jeugd geeft ook meer kans op lichamelijke ziekten later

Mensen die als kind zijn misbruikt, mishandeld of verwaarloosd, hebben later “aanzienlijk meer kans” op chronische lichamelijke ziekten, zo meldt het Trimbos-instituut op basis van onderzoek samen met de Vrije Universiteit. Dat zo’n nare jeugd bevorderlijk is voor het ontwikkelen van een psychische aandoening op volwassen leeftijd, was al bekend.

“Ook komt er steeds meer bewijs voor het verband tussen trauma’s in de kindertijd en lichamelijke ziekten tijdens het volwassen leven”, aldus het Trimbos. Er deden 13.489 volwassenen aan de studies mee door middel van mondelinge interviews.

Ruim een kwart van de volwassenen zei voor het 16e levensjaar één of meerdere malen met misbruik, mishandeling of verwaarlozing te maken te hebben gehad. Naarmate de ernst of frequentie toenamen, ontwikkelden zich ook vaker psychische aandoeningen (angststoornis, depressie of verslaving) of chronische lichamelijke ziekten (migraine, spijsverteringsstoornis, spier-, gewrichts- of longaandoening) op volwassen leeftijd, aldus het instituut.

Degenen die meldden veelvuldig blootgesteld te zijn geweest aan een dergelijke situatie, hadden zelfs 2,5 keer vaker kans op twee of meer van deze lichamelijke ziekten, zo is geconstateerd door de onderzoekers.