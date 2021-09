Moordenaar Hümeyra is getuige in zaak Nicky Verstappen

De getuige die zou hebben verklaard dat Jos B. bekentenissen heeft afgelegd in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen is Bekir E. Hij is eind juni veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van de Rotterdamse scholiere Hümeyra (16).

Volgens E., medegedetineerde in de penitentiaire inrichting in Vught, zou B. met hem over de zaak hebben gesproken. De 58-jarige Limburger is hier onlangs opnieuw over gehoord door de politie. B. heeft al kenbaar gemaakt “nooit met wie dan ook inhoudelijk over de hoofdzaak te hebben gesproken, ook niet met de getuige”.

Nicky Verstappen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match verdachte Jos B. in beeld. De Limburger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky.