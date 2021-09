Schouten hoopt dat er over stikstof wordt gesproken in formatie

Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten hoopt dat er nog wel over stikstof wordt gesproken in de formatie, als het eenmaal tot echte onderhandelingen komt over een nieuw kabinet. “Dat lijkt me wel wijs”, zei ze vrijdag.

In het document dat VVD en D66 deze zomer opstelden, en dat moest dienen als een aanzet tot een mogelijk regeerakkoord, stond vrijwel niets over stikstof vermeld. “Ik heb daar gisteren kennis van genomen, ik wist niet eerder wat er in het document stond.”

“Laat ik zeggen, het was een aanzet tot een opzet van een mogelijk regeerakkoord. Dan denk ik dat er nog een aantal alinea’s te vullen zijn. En ik zou adviseren stikstof daarin mee te nemen”, aldus Schouten.

Informateur Mariƫtte Hamer rondde donderdag zonder resultaat haar opdracht af. Uit de gesprekken die partijen onder haar begeleiding voerden, is geen mogelijkheid tot een meerderheidskabinet gebleken vanwege onderlinge blokkades die partijen opwierpen. VVD-voorman Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra wilden vrijdagochtend geen vragen beantwoorden over de mislukte formatiepogingen.

VVD’er Johan Remkes is de beoogde volgende informateur. Hij moet nu mogelijkheden voor een minderheidskabinet gaan onderzoeken.