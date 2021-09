Met de auto op vakantie na het hoogseizoen? Hier moet je op letten

Auto-vakanties zijn zelden zo populair geweest. Het hoogseizoen is inmiddels voorbij, maar het ziet ernaar uit dat we er voorlopig op uit blijven trekken met de auto. Waar moet je op letten als je nu op pad gaat?

De oorzaken van de autovakantie-hype zijn duidelijk: we blijven dichter bij huis vanwege corona. Vliegen is ingewikkelder geworden en bovendien behoorlijk milieubelastend. Over een auto-vakantie heb je meer controle, maar het is wel verstandig om die goed voor te bereiden. Je zou niet de eerste zijn die met pech onderweg langs de kant komt te staan, of toch een iets legere bankrekening aantreft bij thuiskomst dan de bedoeling was.

Meer vraag naar campers

Wat betreft die legere bankrekening: hou er rekening mee dat de typische autovakantie duurder is geworden, omdat er meer vraag naar is. Je bent bijvoorbeeld niet de enige als je dit jaar een camper of caravan wil aanschaffen. In 2021 zijn er tot en met juli dertig procent meer(!) campers en caravans verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, volgens cijfers van de BOVAG.

Je ski’s meenemen

Hetzelfde geldt voor zoiets als een dakkoffer, of een fietsendrager. Als je graag je ski’s wil meenemen, hou er dan rekening mee dat je niet de enige bent. Veel vraag betekent meer betalen – of heel goed zoeken. Begin dus zo snel mogelijk aan die zoektocht: als je die nu alvast voor een vriendelijke prijs op de kop kan tikken, zit je toch net iets lekkerder.

Voorrang in Parijs

Zorg dat je de verkeersregels kent onderweg. Niet elk land is hetzelfde. Voor Nederlanders is niets zo irritant – en onveilig – als een toerist die met aanhanger met 90 kilometer per uur op de meest linkerbaan rijdt. Zo heeft elk land zijn eigen regels. In Duitsland wordt een dikke, onderbroken streep gebruikt in plaats van haaientanden. Op de ringweg rond Parijs hebben bestuurders die vanaf de opritten de ringweg oprijden voorrang – best belangrijk om te weten.

Startkabels en mondkapjes

Check van tevoren of je auto technisch in orde is, en of je verzekerd bent in het buitenland. Zorg dat je de basisdingen bij je hebt, mocht nood aan de man zijn. Het is bijvoorbeeld altijd verstandig om reservelampjes, startkabels of een wielsleutel bij je te hebben. Mondkapjes zijn al helemaal geen overbodige luxe.

Een nieuwe auto

Mocht je toe zijn aan een nieuwe auto: in augustus 2021 werden er 17 procent minder nieuwe auto’s gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de laatste cijfers van de RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Dat is echter niet omdat er minder vraag is naar nieuwe auto’s: de daling wordt met name veroorzaakt door het wereldwijde chiptekort en logistieke problemen.

Als je nu een nieuwe auto koopt, kan de levering dan ook maanden langer duren dan anders het geval zou zijn. Bij het aanschaffen van een occasion heb je dat probleem natuurlijk niet, maar er is nu wel vreselijk veel vraag naar occasions dankzij dat tekort aan nieuwe auto’s. Ook daarvoor geldt dus: goed zoeken, of veel meer betalen.

Coronaregels

Hopelijk hoeft het niet meer gezegd te worden, maar voor de zekerheid: hou de coronaregels van je bestemming in de gaten. Je bent niet overal welkom, en er zijn nog altijd behoorlijk wat plekken waar nog heel veel dicht is. Sommige landen mag je wel heen, maar kom je alleen in als je erheen vliegt. Andere bestemmingen hebben juist alles weer opengegooid – inclusief restaurants en cafés – en vinden het ook prima als je met de auto komt. Op de site van de ANWB kan je veel van de recente regels terugvinden.