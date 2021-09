200 coronapatiënten op ic’s, laagste aantal in maand tijd

Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag met 3 gedaald tot 200, het laagste aantal sinds 17 augustus. In totaal liggen er nu nog 600 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in de ziekenhuizen. Dat zijn er 35 minder dan dinsdag, zo staat in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 32 tot 400. Op de ic’s werden afgelopen etmaal 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op de verpleegafdelingen werden 45 mensen binnengebracht.

Het LCPS verwacht dat de bezetting met covidpatiënten in de ziekenhuizen de komende tijd stabiel blijft, met mogelijk een kleine daling.