Kabinet moet kritische Kamer evacuatie uit Afghanistan uitleggen

Het kabinet wacht een pittig debat woensdag in de Tweede Kamer over de evacuatie van Afghanen en Nederlanders uit Kabul. Het ophalen van onder anderen tolken die de Nederlandse missie hebben gelopen, verliep verre van probleemloos. Vele honderden mensen onder wie zeker 22 tolken en hun gezinnen moesten worden achtergelaten.

De Kamer drong al lang aan op het ophalen van de tolken. Volgens partijen trad het demissionaire kabinet veel te bureaucratisch op bij het ophalen van de vertalers. Toen de opmars van de radicale Taliban veel sneller verliep dan verwacht, nam de Kamer nog een motie van D66 aan om veel meer Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen in aanmerking te laten komen voor asiel in Nederland.

Volgens Jasper van Dijk (SP) heeft het kabinet “heel erg gefaald”. Don Ceder (ChristenUnie) vraagt zich af of het kabinet wel voldoende urgentie heeft gehad. Hij wil een diepgravend onderzoek. Kati Piri (PvdA) wil weten wat er met de achterblijvers gaat gebeuren.

Het kabinet zegt alles te hebben gedaan om de mensen te evacueren. Maar in Afghanistan bleken veel meer Nederlanders te zijn dan verwacht. Ook verliepen de eerste dagen na de val van Kabul chaotisch omdat de ambassade werd verplaatst. Uiteindelijk wist Nederland met militaire vliegtuigen bijna 1900 evacu├ęs naar Nederland te brengen.

Er zijn zeker 459 Nederlanders of mensen met een verblijfsvergunning achtergebleven. Hoeveel mensen daar nog zijn die onder de D66-motie vallen, is niet bekend. De Kamer wil weten wat er met ze gaat gebeuren.

Rechtse partijen waaronder VVD, PVV, JA21 en FVD verzetten zich tegen het ophalen van alle Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen zoals bepleit in de motie van D66. Zij pleiten voor opvang in de regio. In de buurlanden van Afghanistan verblijven al 5 miljoen Afghanen.