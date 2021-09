Ruim 2100 positieve tests, laagste gemiddelde sinds begin juli

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen woensdagochtend en donderdagochtend 2130 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is minder dan vorige week donderdag, en daardoor daalt het gemiddelde naar het laagste niveau sinds 7 juli. Dat was meer dan zeventig dagen geleden, aan het begin van de vierde golf.

In de laatste zeven dagen zijn 15.283 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat komt neer op 2183 nieuwe gevallen per dag. Het is de zesde achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde daalt. Precies een week geleden kreeg het RIVM bijna 2400 meldingen en de donderdag ervoor bijna 2800.

Amsterdam telde zoals gebruikelijk de meeste positieve tests. In de hoofdstad is het coronavirus bij 125 inwoners vastgesteld. In Den Haag kregen 115 inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Rotterdam werden 108 besmettingen bevestigd. Utrecht had 49 positieve tests binnen de gemeentegrenzen. Daarna volgen Tilburg en Ede met elk 34 nieuwe gevallen. In 58 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met zeven. Het gaat om inwoners van de gemeenten Venlo, Heerlen, Sittard-Geleen, Meerssen, Zaltbommel, Krimpen aan den IJssel en De Wolden. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven aan de gevolgen van de coronabesmetting. Het duurt soms even voordat het heengaan van een coronapatiƫnt is verwerkt en gemeld.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 39 sterfgevallen, gemiddeld vijf tot zes per dag. Dat is iets hoger dan het peil in de afgelopen dagen. Maar omdat het ook door verlate meldingen kan komen, betekent het niet automatisch dat de sterfte toeneemt.