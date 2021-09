Kinderboekenweek 2021: worden wat je wil

De kinderboekenweek komt er weer aan en alles wijst erop dat het ook dit jaar weer een hoop aandacht zal krijgen. De kinderboekenweek – dit jaar van 6 tot en met 17 oktober – is altijd erg populair, maar lijkt mede dankzij corona dit jaar helemaal een hit te worden.

De kinderboekenweek is al jaren een begrip. Het is mateloos populair, onder zowel ouders als kinderen. Corona lijkt dit fenomeen alleen maar verder versterkt te hebben. Vorig jaar werd de ‘Bestseller 60’ van Stichting CNPB tijdens de speciale kinderweek dan ook gedomineerd door kinderboeken.

Kinderboekenweek op school

Los van ouders en boekhandels besteden ook scholen traditiegetrouw veel aandacht aan de week. Sommige scholen zetten zelf allerlei activiteiten op poten, maar veel organiseren dat een externe partij er een speciale invulling aan geeft.

Kindertheater.nl, dat jaarlijks zeer actief is rond deze week geeft kindervoorstellingen voor de kinderboekenweek op scholen, merkt ook dat er sinds corona bijzonder veel animo is onder scholen om nu iets op locatie te organiseren. ‘Er is echt een stormloop op de voorstellingen’, aldus Albert Barth van Kindertheater.nl ‘Waarschijnlijk omdat veel scholen door corona een ontzettend saaie tijd achter de rug hebben.’

Worden wat je wil

De alweer 67ste kinderboekenweek staat in het teken van ‘Worden wat je wil’. Het thema wordt door het CPNB als volgt omschreven:

“Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. De kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil, waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later.”

Kinderboekenweekgeschenk

Het kinderboekenweekgeschenk, dat cadeau wordt gedaan door de boekhandel, is dit jaar geschreven door Bette Westera. Westera, schrijfster van het kinderboekenweekgeschenk, schreef al een kinderbijbelserie, diverse kleuterverhalen, prentenboeken en gedichtenbundels. In 2020 won ze voor haar boek ‘Uit elkaar’ de Woutertje Pieterse Prijs, de Gouden Griffel en de Boekenleeuw.

Iedereen die tijdens de week 12,50 euro uitgeeft aan kinderboeken in de boekhandel, krijgt het boek van Westera cadeau.

Het prentenboek

Het prentenboek kwam vorig jaar meteen hoog binnen in de lijst van bestverkochte boeken. Dit jaar wordt het gemaakt door Mark Janssen. Het is tussen 6 en 17 oktober te koop voor 7,25 euro. Janssen maakt illustraties voor kinderen en volwassenen. Zijn illustraties voor kinderen zijn te zien in vele jeugdtijdschriften, boeken en educatieve uitgaven.

Kinderen voor Kinderen en hoofdconducteurs

Kinderen voor Kinderen brengt ook dit jaar weer speciaal voor de gelegenheid een nieuw lied uit, dat zal passen bij het thema. Ook lezen hoofdconducteurs, machinisten en servicemedewerkers van de NS voor aan basisschoolleerlingen tussen 6 en 17 oktober. Ze beantwoorden dan ook alle vragen die leerlingen hebben over het beroep van conducteur, machinist of NS-medewerker.

Lezersprijs kinderjury

Van 10 tot en met 16 mei was het de stemweek van de kinderjury. De kinderjury bestond uit alle kinderen in Nederland die wilde stemmen op hun favoriete boek uit 2020. Op 21 juni werd bekend wie de lezersprijs van de kinderboekenweek in ontvangst mogen nemen.

In de categorie 6 t/m 9 jaar is dat ‘De Zoete Zusjes zoeken een schat’ van Hanneke de Zoete. In de categorie 10 tot en met 12 jaar won ‘Het leven van een loser: Totaal gesloopt’, geschreven door Jeff Kinney en vertaald door Hanneke Majoor.

Campagne van de CPNB

De kinderboekenweek, die eigenlijk anderhalve week duurt, is een speciale campagne van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) om kinderen aan het lezen te krijgen.

En voor de juffen, meesters en culturele commissies: op de website van het Kindertheater.nl is een overzicht te vinden van voorstellingen die nog beschikbaar zijn.