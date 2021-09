Landbouwministerie: grote omslag nodig in sector

Opnieuw staat de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het teken van de grote omslag die de agrarische sector moet maken. De natuur moet beter beschermd, het boeren moet groener en het dierenwelzijn moet worden verbeterd.

Landbouwminister Carola Schouten zegt in een persbericht over haar begroting dat er “extra inzet” nodig is voor de lange termijn om minder stikstof uit te stoten en zo weer bouwvergunningen te kunnen verlenen. Eerder kwam naar buiten dat er plannen voor vele miljarden liggen om stikstofuitstoot te besparen. Het onteigenen van boeren is een optie in beide scenario’s die zijn uitgewerkt om de stikstofcrisis de komende jaren het hoofd te bieden. Maar het is aan een volgend kabinet om daarover te beslissen.

Verder gaat Schouten met plannen aan de slag om het aantal stalbranden te verminderen. Daarnaast scherpt de Europese Unie volgend jaar de klimaatdoelen aan, van 49 procent minder CO2 in 2030 ten opzichte van 1990 naar een vermindering van 55 procent. Daar zal ook de boerensector een bijdrage aan moeten leveren.

Ook in de visserij is een transitie broodnodig. Er is al een akkoord getekend om de drukke Noordzee te verdelen.