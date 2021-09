Coronasteun stopt, hoe financiële risico’s beperken

Er komt per 1 oktober een einde aan de coronasteunpakketten voor bedrijven. De geldkraan van het kabinet gaat dicht en de ondernemers moeten het zelf weer zien te rooien. De economische vooruitzichten zijn de bedrijven gunstig gezind, maar dat betekent niet dat alles straks vanzelf gaat. De coronacrisis is een voorbeeld van hoe belangrijk het is om als ondernemer financiële risico’s te beperken.

Er zijn echter veel meer financiële risico’s die mogelijk een gevaar vormen voor bedrijven. Denk alleen al maar het risico dat je bedrijf loopt als je werknemer een ongeluk veroorzaakt of schade toebrengt aan anderen. Dit is een typisch voorbeeld van een risico dat door jou als ondernemer is af te dekken met het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Financiële zaken op orde stellen

Een van de redenen dat de coronasteun stopt, is dat de economie een sneller herstel laat zien dan verwacht. Bovendien is de werkloosheid laag en stijgt het aantal vacatures maar door. Er zijn echter ook experts die huiverig zijn voor het stoppen van de coronasteun. Een mogelijke verwachting is dat er juist een economische malaise uit voortkomt. Bijvoorbeeld omdat het vertrouwen in de economie daalt. Er zijn overigens nog wel sectoren die na 1 oktober nog van de hulplijn van het kabinet gebruikmaken, zoals de evenementensector. Het gros aan bedrijven is echter vanaf 1 oktober aan zichzelf overgeleverd. Daarom is het belangrijk om vooruit te kijken en de financiële zaken op orde te stellen. Er zijn bijvoorbeeld meerdere mogelijkheden om financiële risico’s voor je bedrijf te beperken

Financiële risico’s beperken

Een van de maatregelen die te nemen zijn om financiële risico’s te beperken, heeft betrekking op aansprakelijkheid. Het voorbeeld van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ofwel AVB is al gegeven, maar er zijn nog meer aansprakelijkheidsrisico’s. Denk maar aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die schade dekt door gemaakte fouten of onjuist verstrekte adviezen. Dergelijke risico’s zijn dus te verzekeren. Zo is het ook mogelijk om financiële risico’s op een andere manier te beperken. Bijvoorbeeld door een strak debiteurenbeheer te voeren en van de mogelijkheid gebruik te maken om een aanbetaling te vragen.

Strak debiteurenbeheer, digitale veiligheid en arbeidsongeschiktheid

Het is als de coronasteun stopt de verwachting dat er een faillissementsgolf op gang komt. Als je afnemer failliet gaat en de factuur aan jou is nog niet betaald dan mag je achteraan in de rij aansluiten. Een aanbetaling beperkt het financiële risico al voor een deel en een strak debiteurenbeheer doet de rest. Dat betekent dus op tijd een herinnering en aanmaning versturen als de betaling van de factuur uitblijft. Vergeet ook niet om aandacht te besteden aan digitale veiligheid. Als die niet op orde is, betekent dat je bedrijf met een financieel risico te maken kan krijgen. Beperk dat risico door de digitale veiligheid op orde te brengen. Een ander risico waar elke ondernemer mee te maken kan krijgen, is uitval door ziekte, ongeluk of arbeidsongeschiktheid. Er zijn daar verzekeringen voor af te sluiten om de inkomensterugval op te vangen en dus het financiële risico te beperken.