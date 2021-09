Coalitiepartijen willen begroting met 2 miljard aanpassen

Partijen van de voormalige regeringscoalitie in de Tweede Kamer willen 2 miljard euro extra uittrekken voor onder meer de woningmarkt, lerarensalarissen en de veiligheid. VVD heeft een motie ingediend om dit mogelijk te maken, met steun van D66, CDA en ChristenUnie.

Het geld is bedoeld om de verhuurderheffing te verlagen (500 miljoen), de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te verkleinen (500 miljoen) en de energierekening te verlagen (500 miljoen) voor burgers en bedrijven. Ook gaat er extra geld naar defensie (300 miljoen) en veiligheid (200 miljoen).

Oorspronkelijk was de inzet van de VVD om de begroting met 1 miljard euro ‘bij te plussen’. Sophie Hermans, vervangend fractievoorzitter van de VVD, was de afgelopen dagen op zoek naar steun van middenpartijen voor zaken die zij ook belangrijk vinden. GroenLinks en PvdA, die van VVD en CDA niet mee mogen praten over de vorming van een nieuw kabinet, hielden de boot woensdag echter af.

Dat bedrag wordt nu dus verdubbeld. “Ik dien deze motie in, maar het is geen VVD-motie”, zei Hermans. Ze zei dat er met haar motie recht wordt gedaan aan alle grote vraagstukken waarover de afgelopen twee dagen is gedebatteerd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Ze zei trots te zijn op dit parlement en hoopt nu een stap vooruit te zetten en dat vaker naar elkaar wordt geluisterd.

Ongeveer 1 miljard euro komt uit een maatregel die eerder in de begroting stond voor het bedrijfsleven, de zogenoemde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Zo’n 700 miljoen euro komt door een renteaftrekregeling voor grote bedrijven aan te scherpen. Daarnaast laat het demissionaire kabinet het begrotingstekort met zo’n 300 miljoen euro oplopen.

Het kabinet liet eerder donderdag al weten dat de salarissen in de zorg omhoog gaan. Dat zou betaald worden uit een verhoging van de zorgpremie, tot ongenoegen van een deel van de Kamer. Die had namelijk eerder opgeroepen om zorgsalarissen te verhogen, en dit te betalen door de vennootschapsbelasting (VPB) te verhogen. Een deel van de salarisverhoging komt alsnog uit een verhoging van de VPB, laat het demissionaire kabinet donderdagavond weten. De rest komt nog wel uit een iets hogere zorgpremie.