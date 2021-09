FNV Zorg: ‘grootste staking ooit’ in academische ziekenhuizen

Duizenden medewerkers van zeven universitaire medische centra (umc’s) in het land leggen op dinsdag 28 september voor 24 uur het werk neer, meldt FNV Zorg.

Op veel afdelingen worden zogeheten zondagsdiensten gedraaid. Dat betekent dat alle planbare zorg vervalt en alleen spoedeisende hulp beschikbaar is. De ziekenhuismedewerkers vragen met de staking om “eerlijkere arbeidsvoorwaarden, zoals een fatsoenlijke loonsverhoging” voor alle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. “Nooit eerder werd er in Nederland zo grootschalig gestaakt door medewerkers van de academische ziekenhuizen”, aldus de zorgbond.

Medewerkers van de academische ziekenhuizen in Amsterdam (VU en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Maastricht bereidden de afgelopen weken een zondagsdienst voor op een doordeweekse dag. Het Radboudumc in Nijmegen doet volgens FNV niet mee omdat de medewerkers die willen staken te verspreid zijn over de afdelingen. Daardoor kunnen er geen hele afdelingen worden gesloten.

“Dit is het ultieme stakingsmiddel in de zorg. Alle planbare zorg vervalt en alleen opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en de kraam/couveuse-afdeling draait door”, aldus FNV.

Verschillende afdelingen, zoals radiologie, operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen zijn dinsdag gesloten. Volgens de bond verschilt dit per ziekenhuis. “Ook op afdelingen die niet volledig sluiten, is de kans groot dat afspraken niet door kunnen gaan, omdat die afhankelijk zijn van afdelingen waar wel wordt gestaakt.”

Volgens de bond is er “heel zorgvuldig” gekeken naar de veiligheid van patiënten. “Spoedeisende werkzaamheden, waaronder ingrijpen omdat er anders gevaar op schade aan de gezondheid van patiënten ontstaat, zullen altijd worden uitgevoerd.”

FNV en werkgeversorganisatie NFU kwamen eerder deze maand niet tot een akkoord. De vakbonden spraken van een zeer teleurstellend eindbod van NFU. Alleen verpleegkundigen en doktersassistenten gaan er volgens het voorstel van de werkgevers in salaris iets op vooruit. “Voor het jaar 2021 heeft de NFU 0 procent loonsverhoging in gedachte en voor de meeste werknemers komt er 1 procent structurele loonsverhoging bij en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto voor de hele periode van drie jaar”, aldus FNV. Alleen vakbond NU’91 ging akkoord met dit eindbod.

Ziekenhuizen moeten als gevolg van de coronapandemie nog tussen de 170.000 en 210.000 operaties inhalen. Patiëntenfederatie Nederland benadrukt dat staken een recht is, maar roept umc’s wel op “het belang van de patiënt” in het oog te houden, aldus een woordvoerder. “Het effect van deze staking op de patiëntenzorg moet zo gering mogelijk blijven.”