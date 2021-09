Houten kerstboom steeds populairder

Kerst kent een traditioneel jasje. We vieren het kerstfeest immers al enorm lang – niet gek dus dat er een nostalgisch gevoel optreedt als we aan het feest denken. Kerstversieringen kunnen ook wat ouderwets overkomen. Zeker als je al jarenlang dezelfde traditionele kerstdecoratie gebruikt in huis. Er bestaat echter ook moderne kerstversiering.

Houten kerstboom is een grote trend

Of je altijd maar voor een kerstboom met dennennaalden moet kiezen? Er zijn zeker meer opties mogelijk. Zo is de houten kerstboom momenteel een grote trend, bijvoorbeeld met houten latjes van een hoogwaardige kwaliteit. De laatste jaren zien we ‘m steeds vaker voorbijkomen in het interieur. Wil je eens iets anders in huis dan de reguliere kerstboom, die we allemaal wel kennen? Dan is een houten kerstboom misschien iets voor jou: ga voor een originele, trendy én moderne look.

Je maakt met een houten kerstboom ook nog eens een duurzame keuze: dit past tevens in een modern plaatje. Een reguliere kerstboom gooien we immers elk jaar weer weg – en dat is eigenlijk toch behoorlijk zonde. Als je hier een alternatief voor zoekt, is een houten kerstboom een ideale optie. Je beleeft namelijk jaar in, jaar uit plezier aan deze boom: het design gaat lang mee, en ook op het tijdloze jasje raak je niet uitgekeken. Want hoewel de houten kerstboom momenteel populair is, verwachten we niet dat we dit aanzicht zat raken. Zet de houten boom op de grond als je een groot design kiest. Op een tafeltje of een ander meubelstuk staat ‘ie ook beeldig. Een hangende boom? Dat is tevens een optie, met een houten spiraalboom.

Andere alternatieve kerstbomen

De houten boom is dus een geliefde keuze. Ben je benieuwd naar meer alternatieve kerstbomen, die de bomen met dennennaalden en de kunstkerstbomen vervangen? We zien dit steeds vaker voorbijkomen. Zo kiezen veel mensen voor een minikerstboom in huis, in plaats van een boom die veel plek in beslag neemt. Als je zo’n klein boompje in huis haalt, kun je juist meer andere kerstversieringen kiezen, waar we het hieronder verder over hebben. Een minikerstboom, van porselein, rotan of hout, kun je eenvoudig kwijt op bijvoorbeeld het tv-meubel of in de vensterbank.

Ook een metalen kerstboom is een goede keuze, bijvoorbeeld in een Scandinavisch interieur of een minimalistisch interieur. Eenvoud staat centraal in het ontwerp van de metalen boom – ideaal als je de look subtiel wilt houden. Zo’n metalen boom zet je op de grond, of op een tafel of kast.

Moderne kerstornamenten

Of je de alternatieve kerstboom nog altijd goed kunt decoreren? Zeker weten! Dat de boom een moderne look heeft gekregen, betekent namelijk nog niet dat de styling saai is. Je kunt nog altijd verlichting in de kerstboom hangen, voor dat ultieme sfeervolle gevoel. Of hang verschillende kerstballen in de kerstboom: ook daarmee zit je altijd goed.

Verder passen moderne kerstornamenten goed in het eigentijdse plaatje. We zien veel alledaagse, realistische ornamenten voorbijkomen. Dat geeft een grappig effect in de boom! Je kunt het zo gek nog niet bedenken, of er is een kerstornament van te vinden – om in de boom te hangen of op een andere plek neer te zetten. We noemen wat toffe voorbeelden van kerstornamenten: lipstick, teckel, ananas, cocktailshaker, kreeft, appel, knoflook en schelp. Het klinkt misschien wat willekeurig, zo op een rijtje. Maar juist dit idee geeft een speels effect! Ga op zoek naar je favoriete dingen in de wereld, en zorg voor een knipoog in de kerstboom door deze ornamenten op te hangen. Op die manier ga je absoluut voor een origineel beeld wat betreft de kerststyling.

Kerstdecoratie aan de wand

Wat we ook veel voorbij zien komen als moderne kerstversiering? Kerstdecoratie aan de muur! Zo zijn grote papieren kerststerren niet aan te slepen. Ze zorgen meteen voor vrolijkheid in het interieur. Hoe groter de ster is, hoe opvallender deze oogt. Je kunt ook verschillende kerststerren aan de muur hangen, bij de eettafel of achter de bank bijvoorbeeld. Je kunt deze sterren tevens bij de kerstboom ophangen. Leg ook de kerstcadeaus erbij, voor een totaalplaatje. Dat ziet er enorm gezellig uit, zo bij elkaar.

Meer kerstdecoratie aan de muur? Ook slingers in een kerstthema zien we veelvuldig voorbijkomen. Denk aan een slinger met de tekst ‘Merry Christmas’. Of ga voor een wat abstractere slinger, met kerstboompjes en rendieren eraan. Je kunt tevens lichtslingers aan de wand ophangen: laat kerstverlichting op die manier van de ene naar de andere kant van de wand zwieren. Wil je nog net dat beetje meer uitpakken met kerstverlichting aan de muur? Dan is een lichtgordijn een betere optie, met meerdere slierten verlichting die naar beneden hangen. Zo hoef je je reguliere verlichting ’s avonds eigenlijk niet eens meer aan te zetten – zoveel sfeer wordt er al verspreid door de kerstlampjes.