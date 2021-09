Rutte vindt het verschrikkelijk hoe het gelopen is met Keijzer

Demissionair premier Mark Rutte baalt zelf ook van het ontslag van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. “Ik vind het verschrikkelijk hoe het allemaal gelopen is”, zegt hij tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer, waarin hij tekst en uitleg moet geven over de kwestie.

CDA’er Keijzer werd zaterdag ontslagen nadat zij in een interview afstand had genomen van het coronabeleid van het kabinet. Rutte kon niet anders, zegt hij. Er is volgens hem “best ruimte” om het in het openbaar te hebben over “kleurschakeringen” in de discussies binnen het kabinet. “Maar dit ging echt veel verder.” Het was “niet mogelijk om op die manier met haar in het kabinet door te gaan.”

Rutte wijst erop dat over de bredere toepassing van het coronatoegangsbewijs, waar Keijzer zich tegen uitsprak, al “lange debatten” zijn gevoerd. De maatregel komt er op advies van het Outbreak Management Team en kan rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Bovendien verscheen het interview met Keijzer op de dag dat de coronapas werd ingevoerd als toegangsbewijs in de horeca, bij evenementen en andere activiteiten. Het interview ondermijnde het draagvlak van de maatregel.

Volgens de premier heeft hij ook niet in strijd gehandeld met het reglement van de ministerraad. Het is in overeenstemming met de “gevoelens van de ministerraad” door het overleg met de drie vicepremiers en de minister van Economische Zaken over de zaak, aldus Rutte. “Dat is vergelijkbaar met de benoeming van bewindslieden. Als zij worden benoemd doen we dat ook niet in een besluit van de ministerraad als geheel.”