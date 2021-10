Politie onderzoekt tweet met bedreiging aan adres De Jonge

De politie doet onderzoek naar een tweet waarin een galg in verband wordt gebracht met zorgminister Hugo de Jonge. Dat heeft de politie bevestigd na berichtgeving door Hart van Nederland.

Bij een demonstratie tegen de coronaregels zondagmiddag in Amsterdam was een houten galg te zien. Daar doet de politie geen onderzoek naar. Een politiewoordvoerder zei dat het meenemen van een galg op zich niet strafbaar is als dat niet gekoppeld is aan bijvoorbeeld een bedreiging van een persoon.

In het Twitterbericht lijkt de gebruiker een foto van de galg in Amsterdam te delen, waarbij die tekstueel gekoppeld wordt aan de zorgminister, inclusief de hashtags #QRankzinnig en #3oktoberAmsterdam. Het account van de gebruiker is inmiddels verwijderd, maar andere Twitteraars hebben het originele bericht vastgelegd. Het kan op veel verontwaardiging rekenen op het sociale medium.

De woordvoerder liet weten dat de demonstratie in Amsterdam rustig is verlopen. “We hebben twee aanhoudingen verricht: één voor belediging en één voor het afsteken van vuurwerk.”

Volgens de gemeente Amsterdam, die zich baseert op schattingen van de politie, hebben zo’n 25.000 mensen meegedaan aan de demonstratie. Het Onderzoeksbureau Strabo, dat op eigen initiatief een telling heeft gehouden, kwam uit op ongeveer hetzelfde aantal betogers.