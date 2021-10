Opnieuw meer positieve coronatesten afgelopen etmaal

Het afgelopen etmaal zijn 1932 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 212 meer dan vorige week dinsdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee verder gestegen.

Een dag eerder registreerde het RIVM nog 1622 nieuwe coronagevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg in de afgelopen zeven dagen 12.016 meldingen van positieve tests, gemiddeld 1717 per dag.

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 7. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 2 sterfgevallen geregistreerd.

Afgelopen etmaal werden de meeste coronagevallen vastgesteld in de regio Utrecht, in totaal 230. Rotterdam-Rijnmond telde 162 nieuwe gevallen en de regio Haaglanden 148. Ook in Hollands-Midden (136) en Noord- en Oost-Gelderland (129) werden relatief veel nieuwe positieve tests geturfd.