Klus jij ook nog in je oude spijkerbroek? 4 handige klustips voor als je nu aan de slag gaat

Het afgelopen anderhalf jaar waren we bezeten van het klusvirus. Best praktisch, want er is nog altijd een behoorlijk tekort aan bouwvakkers, installateurs en andere handige jongens en meisjes. Hoe meer je zelf kan doen dus, hoe beter. Maar met al dat zelf klussen veroorzaken we ook veel vaker schade – aan onszelf, anderen of onze spullen. Hoe klus je veilig en verantwoord?

De juiste werkkleding

Om mee te beginnen: zorg dat je de juiste kleding in huis hebt. En, afhankelijk van de klus, zaken zoals mondkapjes, handschoenen en veiligheidsbrillen. We trekken vaak een oude spijkerbroek aan omdat die zo fijn zit, maar er zijn echt goede redenen dat bouwvakkers niet in hun dagelijkse kleding op pad gaan. Beschermen doet die oude spijkerbroek niet en praktisch is hij ook niet echt.

Echte werkbroeken zijn erop gemaakt dat ze veel meer kunnen hebben en beschermen bijvoorbeeld je knieën met kniestukken. Of voorkomen – dankzij speciaal daarvoor bedoelde opbergvakken – dat een schroevendraaier ergens indraait waar hij niet hoort te zitten. Bijkomend voordeel: je bent die schroevendraaier niet steeds kwijt.

Wil je per se een spijkerbroek? Ook dan kan het toch verantwoord en praktisch. Er zijn ook speciale spijkerwerkbroeken te krijgen. Die zijn net als gewone spijkerbroeken van polyester of katoen gemaakt, maar kunnen beter tegen alle klusinvloeden. Los van dat ze veiliger zijn, blijven ze dus ook langer mooi, verkleuren niet en krimpen ook minder snel in de wasmachine.

Het juiste gereedschap

Iedereen die weleens heeft geprobeerd om met de verkeerde hamer ergens een spijker in te slaan, weet dat dat niet zonder risico is. Klussen met de verkeerde spullen duurt bovendien eindeloos veel langer, met uiteindelijk een veel slechter resultaat. Zorg dus dat je het juiste gereedschap in huis hebt. Een schuurmachine scheelt heel veel werk.

Een goede schuurmachine verkleint ook nog eens de kans dat er iets misgaat. (In het geval van gereedschap is goedkoop bijna altijd duurkoop). Heb je de machine/boor/kruiwagen van je dromen maar één keer nodig? Vergeet dan niet dat je gereedschap ook overal kan huren. Dat scheelt bovendien een hoop opslagruimte.

De juiste materialen

Hetzelfde geldt voor de materialen: verf, spijkers, hout, wat het ook is dat je nodig hebt, zorg dat je goede materialen in huis haalt. Dat werkt veel makkelijker en levert bovendien een veel mooier resultaat op. Hou er rekening mee dat dat wat kost en dat niet alles te krijgen: er is al een tijd een tekort aan bouwmaterialen. Met als gevolg: flinke prijsstijgingen. In sommige gevallen is dat wat je zoekt zelfs helemaal niet te krijgen. Wees creatief. Verzin een ander plan als dat nodig is, in plaats van te improviseren met de verkeerde spullen.

Maak een goede planning

Misschien heb je een hekel aan plannen. ‘O’, denk je misschien, ‘als ik nog iets nodig heb, rij ik gewoon nog even naar de bouwmarkt. Die zit hier toch om de hoek.’ Je zou niet de enige zijn. Vrijwel niemand maakt een planning voor de lol. Maar je zou niet de eerste zijn die enthousiast aan een klus begint en vervolgens aan het einde van de dag nog geen stap verder is gekomen. De oorzaak is bijna altijd hetzelfde: je bent al vier keer heen en weer naar de bouwmarkt gereden en hebt verder niets afgekregen. Je bent volledig uit je ‘flow’ en nu best gedemotiveerd.

Gedemotiveerd raken is nog veel vervelender dan een planning maken. Bedenk dus van tevoren goed wat er moet gebeuren en wat je daarvoor nodig hebt. Ja, er bestaan mensen met twee linkerhanden, maar over het algemeen kom je heel ver met de juiste spullen en een goed plan.