John Jorritsma stopt als burgemeester van Eindhoven, maakte de gemeente vrijdag bekend.

Jorritsma is sinds september 2016 burgemeester. De 65-jarige VVD’er stopt aan het einde van zijn termijn, volgend jaar september. Hij “ambieert geen tweede ambtsperiode”, zo staat te lezen in een verklaring.

Voordat Jorritsma burgemeester van Eindhoven werd was hij ruim acht jaar commissaris van de Koning in Friesland. Voor de regio Brabant was hij vanaf de start geen onbekende omdat hij eerder directeur was van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en burgemeester van Cranendonck.

“Ik vind het een eer om burgemeester te zijn van de gemeente Eindhoven en blijf dat de komende periode voor de volle 100 procent doen”, aldus Jorritsma.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend jaar heeft Jorritsma zijn besluit nu al bekendgemaakt. Zo is er voldoende tijd, aldus de gemeente, om vóór die verkiezingen voorbereidingen te treffen voor een profielschets voor zijn opvolger, “waarbij zowel de huidige als de nieuwe raad een betekenisvolle rol kan vervullen”.