Kinderen van Ruinerwold wint Gouden Televizier-Ring

De documentaire Kinderen van Ruinerwold heeft donderdag de Gouden Televizier-Ring voor beste televisieprogramma van het afgelopen jaar gewonnen. De BNNVARA-documentaire van Jessica Villerius kreeg de voorkeur boven Een Huis Vol (KRO-NCRV) en favoriet Mocro Maffia (Videoland).

Het is de eerste keer in de historie van de Televizier-Ring dat een documentaire met de publieksprijs naar huis gaat. In de vijfdelige serie praat Villerius met de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. Hij werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Ook werd hij ervan verdacht zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt.

De serie werd dit voorjaar uitgezonden. De verhalen over hoe de kinderen in angst en isolement opgroeiden bij hun godsdienstwaanzinnige vader konden dit voorjaar al direct rekenen op warme reacties van het publiek.

Het is het tweede jaar op rij dat BNNVARA de Ring binnenhaalt. Vorig jaar won de omroep met Over Mijn Lijk.